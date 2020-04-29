 

Лавров назвал тему видеоконференции «большой пятерки»

29.04.2020, 17:16, Новости дня

Конференция глав стран «пятерки» Совета Безопасности ООН будет посвящена исключительно теме коронавируса, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Дата пока не назначена. Хочу еще раз подчеркнуть, что эта видеоконференция пяти лидеров будет посвящена исключительно борьбе с коронавирусом в развитие и в подкрепление тех решений, которые принимались Генеральной Ассамблеей ООН, Группой двадцати, Всемирной организацией здравоохранения на консенсусной основе», – сообщил Лавров, передает ТАСС.

Он добавил, что пяти лидерам важно будет выступить с совместным заявлением, в котором бы была дана оценка и ставились задачи по интересам мирового сообщества в объединении усилий для борьбы с коронавирусом.

«Проект такого заявления практически готов. Мы были готовы собраться еще на прошлой неделе и на этой тоже, но некоторые из участников «пятерки» попросили дополнительное время, чтобы определиться со своими позициями», – отметил министр.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что пока точная дата видеоконференции «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН не определена.



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