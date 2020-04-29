В Газпроме назвали выгоду от снижения цены на газ в Европе

29.04.2020, 17:16, Новости дня

Снижение цен на газ в Европе помогает вытеснению американского сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, сообщил начальник финансово-экономического департамента Газпрома Александр Иванников.

Две аномально теплые зимы подряд снизили цену на газ, добавил Иванников, передает ТАСС.

«При этом средняя цена по портфелю Газпрома показала более устойчивую динамику по сравнению со спотовыми ценами в европейских хабах. В таких условиях Газпром подтвердил статус крупнейшего поставщика на европейском рынке», – сказал Иванников.

Он добавил, что в 2019 году компания поставила на зарубежные рынки 199,3 млрд кубометров газа.

«Снижение цен на газ имеет и положительную сторону. Оно поддерживает переход с угля на газ в генерации и стимулирует спрос в промышленности, а также способствует вытеснению американского СПГ на более маржинальные рынки», – сказал он.

Экспортная цена Газпрома на газ на поставки в Европу в прошлом году снизилась на 14%, добавили в компании, передает РИА «Новости». Тысяча кубометров продавалась за 211 долларов.

В 2018 году этот показатель равнялся 246 долларам за 1 тыс. кубометров. Иванников заявил, что этот показатель стабильнее, чем спотовые цены на газ в Европе.

В Газпроме решили не корректировать бюджет на 2020 год, но сократить лимиты финансирования операционных затрат на 20%, отметил Иванинников.

На минувшей неделе сообщалось, что из-за ограничений разных стран в связи с коронавирусом в марте снизился внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта, включая нефть и газ.