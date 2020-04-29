Мнение: Странности рейтинга

29.04.2020, 17:15, Разное

Мой так называемый “социальный капитал” в Живом Журнале перевалил сегодня за 30 тысяч единиц (знать бы еще, что это значит). Но так много точно никогда не было. Одновременно я оказался на 14-м месте в рейтинге блогеров ЖЖ – тоже впервые. Впереди – сам Эль Мюрид, до него – меньше тысячи “очков” (12-е место). Что, конечно, для меня удивительно, по-моему, Мюрид пишет много лучше – точнее и острее.

Ну и, конечно, безмерно удивляет блистательное отсутствие в первой 20-ке (да даже как бы и не “десятке”!) одного из лучших блогеров ЖЖ – Кунгурова. Похоже, администрация ЖЖ его сознательно подтапливает – иного объяснения я не нахожу. Социалистические взгляды Кунгурыча (как, кстати, и Эль Мюрида) мне, мягко говоря, не близки; но пишет-то он блестяще! Да и читают его реально миллионы (явно больше, чем меня). В общем, низкий “капитал” Кунгурова – это не столько странно, сколько скандально и даже немного неприлично. Поскольку ЖЖ сейчас несколько “на отшибе”, не в центре внимания путинских цензоров – он, кажется, мог бы позволить себе несколько больше свободы (что в данном случае означает – объективности).

А вообще, грубая реальность все время поправляет мою любовь к старому другу – теплому и ламповому ЖЖ. Вот Фейсбук – ну ведь совершенно уродская площадка, ни уму, ни сердцу, чертов Цукерберг все время подсовывает тебе одних и тех же 15 блогеров в ленту, посты которых ты словно собираешься учить наизусть – и плевать, что у тебя “френдов” 5 тысяч… кто вообще может этим фейсбуком пользоваться? Я вот ФБ использую – и всегда это говорю – только и исключительно как запасное хранилище, для копирования туда постов из ЖЖ.

И что же? Сегодня глянул: в ЖЖ у меня – 7,5 тысяч “френдов” и подписчиков (всех люблю, всем – привет!). А в Фейсбуке – почти 8,5 тысяч. Ну вот откуда они берутся?!

Эх… Публика – дура. ЖЖ! Все остальное – тлен.