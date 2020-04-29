 

Личное: А вот лес поджечь я не додумался…

29.04.2020, 17:13, Разное

Я, как и Путин, люблю историческую литературу. Сейчас читаю про светлейшего княза Меншикова. Ближайший соратник Петра настолько охренел в своём казнокрадстве, что воровал деньги мешками из кабинета царя.

А Пётр что? Ловил дружка. Лупил его нещадно, но тот орал: «Минхерц, останешься без сподвижников, если вдруг вздумаешь всех вешать за воровство»!


А вот лес поджечь я не додумался… Фото: Соцсети

К чему это я вдруг вам лекции читаю про печенегов с половцами? Да про чиновников из Приангарья новости прочитала.

«В Усть-Кутском районе местные жители поймали при поджоге леса якобы первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса, начальника сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаила Тышкивского и пресс-секретаря мэра района Екатерину Анисимову».

Ну, как-то так, да. Прогресс не стоит на месте — если светлейший князь воровал открыто, то современные чиновники изобретают схемы. Ну, а чего? Многоходовочка!

Мэр городка в Иркутской области Усть-Кута вчера спокойно отдыхал на ферме. Дрозды, медведи, комары — сибирская красота!

Внезапно эту тишь природы нарушил шум — Александр Душин услышал аэролодку, которая плыла на всех парах по реке к его ферме. Затем звук стих, Душин заподозрил неладное, сел на квадроцикл и поехал туда.

Сперва Душин заметил дым. Затем бегущего в лес человека. Отважно догнал его и с удивлением узнал в нём первого заместителя администрации своего же района Михаила Барса.

Вернувшись к лодке мэр обнаружил в ней всю компанию — ещё одного зама, специалиста по ГО и ЧС Сергея Ульянова и весёлую мадам политтехнолога из Иркутска Екатерина Анисимова.

Подтянулись и местные жители. Чуть позже выяснилось, что чиновники района за несколько дней до этого выпустили постановление о пожароопасной ситуации.

Ну, такой вот хитрый план видимо: объявить ЧС, поджечь, получить бабло на тушение пожаров, а потом денежки своровать.

В современной истории князь Меншиков считается эталонным казнокрадом-вором. А как по мне, в сравнении вот с такими деятелями, он просто лох.

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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