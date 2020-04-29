Песков: Расширенные полномочия в регионах ввели только на период пандемии

29.04.2020, 17:09, Разное

Увеличенные полномочия российских регионов во время пандемии коронавируса будут отзывать в связи с ненадобностью. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам российского политика, в расширенных полномочиях не будет необходимости, когда уйдет коронавирус. Их ввели по причине распространения пандемии, угрожающего каждому региону. Дмитрий Песков также напомнил, что прежде президент РФ Владимир Путин сообщал о сохранении за субъектами РФ дополнительных полномочий, предложив губернаторам самим принимать план выхода из карантина 12 мая, не забывая принимать во внимание информацию о заболевших.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в настоящее время руководители регионов трудятся в «авральном режиме». Оценивать действия губернаторов будут в том случае, если президент сочтет это необходимым. «Динамика такова, что более интенсивный рост инфицированных наблюдается в регионах, а не в Москве», — заявил дипломат.

В РФ в январе организовали оперативный штаб в целях противодействия распространения Covid-19, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова. В Москве первый случай заражения коронавирусом зафиксировали 2 марта. Для борьбы с распространением болезни в стране действует режим нерабочих дней.