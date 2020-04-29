 

Помощница помолодевшей Степаненко опровергла слухи о её новом романе

29.04.2020, 17:09, Разное

Подписчики юмористки Елены Степаненко считают, что у неё появился новый возлюбленный. В качестве аргумента они называют помолодевший внешний вид артистки.
Впрочем, по словам представительницы Степаненко, данные домыслы не соответствуют действительности. Дело в том, что юмористка является верующим и набожным человеком. К тому же, их с Евгением Петросяном пока не развенчали. По словам Степаненко, двух венчанных браков существовать не должно.

Более того, на данный момент у Елены Григорьевной слишком загруженный рабочий график и ежедневные съемки. «Хотя не стоит отрицать, что сейчас она выглядит действительно прекрасно», – заявила помощница. На сегодняшний день Степаненко является ведущей проекта «Еще не вечер», а её гостьей недавно стала известная экс-участница ток-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова.



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