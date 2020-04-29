Мнение: Умершая модель

29.04.2020, 17:04, Разное

Путин провел совещание по вопросам ситуации на энергетическом рынке. В стране кривых определений под энергетическим рынком понимается беспощадный вывоз углеводородов за рубеж, никакого иного содержания в этом определении нет. Было заявлено о глубоком мировом кризисе, неблагоприятной коньюнктуре и выражена уверенность в том, что этот непростой период удастся пройти совместными усилиями.

Кризис – это не только проблемы, но и возможности. На то, как реагирет на кризисы руководитель, можно говорить о его компетентности и способности к стратегическому и системному мышлению. Путин в очередной раз продемонстрировал, что подозревать его в таких качествах просто нелепо.

Глобальный кризис – это, конечно, крайне интересно, познавательно и очень важно, но Путин – президент России. А значит, должен оценить происходящее и уже произошедшее с точки зрения сугубо российской части этого кризиса. А она заключается в том, что модель российской экономики потерпела крах. Качаем нефть и газ и гоним их за границу – эта модель умерла. Теоретически можно её труп подключить к аппаратам, подавать кислород и периодически взбадривать его ударами тока, но труп есть труп. И пора фиксировать время смерти.

Если эта модель умерла, то логика подсказывает, что необходимо предъявить новую. Или по крайней мере хотя бы поручить в разумные сроки разработать ее. Например, кронпринц Саудовской Аравии оказался гораздо умнее, и уже несколько лет не просто размышляет над новой моделью саудовской экономики ( она, безусловно, гораздо менее устойчива, чем даже нынешняя российская, разграбленная донельзя нынешними бандами российских уголовников. СССР умел не только галоши делать, но и создал задел, который так за 30 лет нынешняя шпана и не сумела до конца уничтожить). Так вот, кронпринц Мохаммед давно озаботился той же самой проблемой критической зависимости саудовской экономики от монотовара, причем сырьевого монотовара, и достаточно активно продвигается в строительстве новой модели. Мало того – существует проект, программа и принятые на их основе планы, привязанные к показателям и конкретным временным срокам. Получится у него в итоге что-то или его ждет провал, можно будет сказать лишь по итогам работы. Но большой результат – это всегда и большой риск, так бывает всегда.

Умные люди поступают именно так. Но российское руководство к умным людям не относится. Оно пришло, чтобы качать нефть и продавать его за рубеж. Ничего другого в экономике они не понимают и не намерены понимать. Да, откровенно говоря, и поздно уже им. Когда сидишь десятилетиями в кресле, то единственная твоя задача – цепляться всеми зубами за то, что есть. Новое – это всегда риск. Риск того, что не получится, риск того, что можно потерять то, что уже успел украсть. Поэтому – зачем оно, это новое?

Собственно, поэтому нынешние не намерены делать никаких выводов. Они будут продолжать все то же самое. Высасывая из страны все соки и вытягивая у народа все жилы. Они просто не умеют иначе.

Поэтому совещание прошло, как и предполагалось – никаких оценок причин произошедшего дано не было. Все проблемы списаны на некий внешний фактор, который создал сложности и трудности. Свои ошибки и просчеты (не говоря уже о преступлениях) российская власть признавать не намерена, а значит, никаких выводов делать не будет. Она будет продолжать то, что делала и ранее – разворовывать страну и продавать ее за рубеж.