Не больше 47 тыс. грн. Кабмин урезал зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний на время карантина

29.04.2020, 17:00, Новости дня

На заседании 29 апреля Кабинет Министров установил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов в размере не выше 47 тыс. грн, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Как объяснил во время заседания министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, это постановление будет применяться с начала апреля и действовать до конца карантина.

Документ принят с доработкой в однодневный срок.

Агентство “Українські новини”, в распоряжении которого есть текст постановления, отметило, что в указанную сумму не входит помощь по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год и ограничила максимальный размер зарплаты чиновников, депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ в период действия карантина.

Согласно закону, с апреля и до конца карантина их заработная плата не должна превышать 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года, то есть 40 723 грн.

Карантин в Украине был введен 12 марта и будет действовать как минимум до 11 мая. С 11 мая правительство планирует смягчать ограничения.

По данным Госслужбы статистики, средняя зарплата в Украине в марте составляла 11 446 грн.