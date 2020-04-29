Разумков обнародовал дату и время внеочередного заседания Рады

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29.04.2020, 17:00, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента. Об этом 29 апреля сообщил сайт Рады.

“Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13.30 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов”, – говорится в сообщении.

Также по инициативе спикера в 12.00 30 апреля пройдет согласительный совет руководителей депутатских фракций и групп.

Ранее предполагалось, что 30 апреля народные депутаты будут работать в комитетах.

Заместитель главы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук говорила, что на ближайшем внеочередном пленарном заседании депутаты рассмотрят специальную процедуру принятия “антиколомойского” законопроекта, который был принят в первом чтении 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах. Коломойский признавал, что ему невыгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.

Ко второму чтению депутаты подали к законопроекту более 16 тыс. поправок, профильный комитет завершил их рассмотрение сегодня.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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