Плато эпидемии коронавируса в Украине может быть длительным – Ляшко

29.04.2020, 17:00, Новости дня

Украина вышла на плато эпидемии коронавируса. Такое мнение в интервью “Обозревателю” высказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачек, плато – и потом пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато и оно может быть длительным”, – сказал он.

По словам чиновника, в Украине ежедневный прирост новых случаев инфицирования с учетом выздоровевших и умерших не превышает 10%, однако “это еще не устойчивая тенденция к снижению”.

“Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика”, – заключил Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 29 апреля от COVID-19 умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны.

29 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено с 11 мая начать ослаблять введенный из-за коронавируса карантин, но подчеркнул, что даже после отмены всех ограничений украинцы должны будут носить маски и придерживаться правил социального и физического дистанцирования.