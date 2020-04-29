Задержание торговавших сломанными аппаратами ИВЛ мошенников сняли на видео

29.04.2020, 16:55, Новости дня

Почти 1,8 тысячи отслуживших свое аппаратов искусственной вентиляции легких изъяли оперативники у мошенников, намеревавшихся продать их по рыночной цене как действующие. Операцию по задержанию злоумышленников в Раменском районе Подмосковья сняли на видео.

Ранее сообщалось о попытке арендовавших склад в городе Гжель предпринимателей сбыть 100 аппаратов ИВЛ за 70 миллионов рублей. Оборудование "Фаза-5НР" они представляли как новое, но без документации. Во время контрольной закупки семерых подозреваемых повязали, организатор криминальной схемы попытался скрыться, но его машине прострелили колеса, после чего он остановился и сдался.

У мошенников обнаружили в общей сложности 287 аппаратов ИВЛ 1999-2000 года выпуска, ни сертификатов, ни документов, подтверждающих легальность их происхождения, не было и в помине. Двоих подозреваемых в мошенничестве отпустили под подписку о невыезде, пятерых поместили под домашний арест.

После этого, как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях было обнаружено еще почти 1,5 тысячи сломанных аппаратов "Фаза-5НР" стоимостью под 1 миллиард рублей.