Заместитель губернатора Курганской области задержан по подозрению в хищении почти 200 миллионов

29.04.2020, 16:55, Новости дня

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео задержания первого заместителя губернатора Курганской области по подозрению в хищении почти 200 миллионов рублей.

По версии следователей, Сергей Пугин в 2018 и 2019 годах вместе с сообщником изготовил фиктивные акты о выполнении работ в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Следователи установили, что работы, которые были приняты и оплачены из бюджетных средств, в селах Мальцево и Верхозино выполнены не были, а необходимое оборудование не поставлено, о чем заместитель губернатора знал.

Нанесенный ущерб от действий обвиняемых составляет более 195 миллионов рублей. В суд направлено ходатайство о заключении Сергея Пугина под стражу на время проведения следственных мероприятий. В настоящий момент проверяется причастность бывшего высокопоставленного чиновника к другим коррупционным преступлениям.