Диего Марадона призвал “руку Бога” остановить пандемию коронавируса

29.04.2020, 16:55, Новости дня

Легендарный аргентинский футболист, а ныне наставник клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона желает покончить с пандемией коронавируса при помощи "руки Бога". Он желает сделать людей счастливыми и здоровыми.

59-летний аргентинец вспомнил о "руке" после того, как его команда смогла сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Аргентины. Это произошло в результате решения Ассоциации футбола Аргентины о досрочном завершении сезона и сохранении состава участников чемпионата без изменений до 2022 года.

"Сегодня мы официально остались в высшем дивизионе, и многие называют это "новой рукой Бога", — цитирует Марадону "Рейтер". — Но эта "рука Бога" должна положить конец пандемии, и я ее об этом прошу. Люди во всем мире должны вернуться к здоровой и счастливой жизни".

Напомним, что изначально "Химнасия и Эсгрима" по итогам сезона покинула элитный дивизион и выбыла в Сегунду впервые за 73 года выступлений в чемпионате Аргентины. Спасло команду как раз решение AFA.