ВПЧ от а до я

29.04.2020, 16:54, Разное

Вирусы, вызывающие рост бородавок на лице, теле и слизистой оболочке половых органов, существуют на Земле более 2 миллионов лет – больше, чем само человечество! Ученые обнаружили ВПЧ не только у обезьян, но и у кошек, попугаев, слонов, дельфинов и многих других животных. А вот в организме мышей и крыс вирус почему-то не живет, что очень затрудняет лабораторные исследования.

Повсеместная зараза

Сегодня известно более 100 типов папилломавирусов, причем около 30 из них поражают мочеполовую систему. Это одна из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем. Треть девушек заражаются им уже через 3–4 месяца после начала активной половой жизни. В результате 44% россиянок оказываются инфицированными ВПЧ по внешним признакам – генитальным кондиломам, выявляемым при гинекологическом осмотре. С учетом бессимптомного вирусоносительства эта цифра еще выше и может достигать 80% и более!

Считается, что генитальные кондиломы способны исчезать сами или в результате лечения противовирусными препаратами (цидофовир, панавир, алпиразин) и интерферонами (лаферон, лаверобион, альфарекин, реаферон, виферон), удаления лазером или жидким азотом, но при ослаблении иммунитета после стресса или простуды они появляются вновь. Это значит, что вирус из организма никуда не уходит, а продолжает вести свою подрывную работу.

Уровень риска

Некоторые разновидности ВПЧ вызывают рак шейки матки – второе по частоте (после рака молочной железы) онкологическое заболевание, встречающееся у россиянок до 45 лет, и первое в структуре смертности от рака у женщин 30–35 лет в нашей стране. Подсчитано, что присутствие папилломавируса в 2 раза увеличивает его риск, а также опасность рака простаты у мужчин. Правда, высокой онкогенностью обладают только 4 разновидности возбудителя: 6-й, 11-й, 16-й и 18-й типы ВПЧ. Они-то и встречаются чаще всего. Защиту от них обеспечивает четырехвалентная вакцина гардасил, разработанная в США. Две первые разновидности ВПЧ вызывают разрастания генитальных кондилом, а пара последних – предраковые поражения шейки матки, влагалища и вульвы и их злокачественное перерождение. Вырабатываемые после прививки антитела перекрестно защищают еще и от 31-го и 45-го типов ВПЧ. Остальным разновидностям вируса отводится весьма скромная роль в нашей заболеваемости.

ВОЗ рекомендует

Вокруг вакцины против ВПЧ уже много лет не утихают споры. «Антипрививочники» обвиняют ее в способности вызывать бесплодие, хотя научных доказательств тому нет. Зато есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая включила эту вакцину в обязательный минимум из 10 инфекций, прививочная кампания против которых должна проводиться бесплатно и повсеместно. Российский календарь обязательных профилактических прививок состоит не из 10, а из 12 пунктов, но вакцинация против ВПЧ не входит в это число – в основном по финансовым мотивам: вакцина-то не из дешевых!

Мнение эксперта

Вот что утверждает о проблеме вакцинации против ВПЧ академик РАН Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова:

Вакцинации против ВПЧ нет в нашем национальном календаре, но она присутствует в 27 календарях региональных. Сейчас ею охвачено 160 тысяч школьников, то есть 2–3 подростка из ста, входящих в целевую группу. А должно их быть не меньше девяноста, чтобы в долгосрочной перспективе из историй болезни наших женщин исчез такой диагноз – «рак шейки матки». Примеры тому в мире есть – Австралия уже очень близка к победе над этим заболеванием. Прорыв удалось осуществить, потому что на Зеленом континенте на протяжении последних 13 лет прививали от ВПЧ всех девочек и 7 лет – всех мальчиков. Каждый, кто младше 19 лет, может рассчитывать на 2 дозы вакцины за счет государства, хотя обычно школьников прививают здесь в 12–13 лет. Важно успеть сделать это до начала приобщения молодых людей к сексу, потому что вероятность подхватить ВПЧ существует уже при первом контакте.

Анализ на ВПЧ

А как быть тем, кто уже столкнулся с вирусом и вообще – как узнать: заражена женщина ВПЧ или нет? Ведь большая часть случаев этого заболевания приходится на субклиническую (без наружных проявлений) и латентную (скрыто протекающую) формы. Вирус (порой даже несколько его типов) в организме есть, а бородавок в соответствующих местах нет! Вы думаете, что у вас все в порядке, а на самом деле – не факт…

Нужно попросить гинеколога взять мазок из цервикального канала, соединяющего матку с влагалищем, чтобы, во-первых, проверить, нет ли там атипичных клеток (они указывают на предраковое состояние), а во-вторых, сделать ПЦР-исследование. Оно покажет, содержится ли в мазке генетический материал папилломавируса. Этот метод высокотехнологичен и очень чувствителен – он практически не дает осечек.

Допустим, результат отрицательный. Тогда все ясно: делаем прививку! А если вирус обнаружится? Не стоит сразу готовиться к самому худшему. Лишь 5% всех случаев заражения ВПЧ ведут к раку. Все зависит от типа вируса. Скажем, при заражении типами 6 или 11 вероятность онкологического заболевания хотя и есть, но она не столь высокая. Наиболее опасны в этом отношении типы 16 и 18. Тем, у кого они обнаруживаются, нужно 2–3 раза в год наблюдаться у гинеколога и повторять анализ мазка на атипичные клетки. Тогда гинеколог сможет предотвратить беду, обнаружив неблагоприятные изменения на стадии предрака (эрозия, дисплазия, лейкоплакия) и приняв против них соответствующие меры.