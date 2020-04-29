В РФ появится Honor 30 с эксклюзивным процессором Kirin 985R

29.04.2020, 16:53, Разное

На просторах мировой Сети опубликована информация о появлении на рынке РФ флагманского смартфона Honor 30 с эксклюзивным процессором Kirin 985R. Данные обнародовали сотрудники XDA Developers, ссылаясь на неназванный отечественный источник.

Согласно имеющейся информации, китайский бренд Honor в значительной мере изменит серию флагманского девайса специально для рынка России, в том числе будет переделан голосовой помощник, он получит поддержку русского языка. Работает Honor 30 на новом процессоре Kirin 985R. О разнице с оригинальной версией чипа информаторы ничего не сообщили. Базовая модель оснащается Kirin 985, а более усовершенствованные смартфоны серии функционируют на процессоре Kirin 990. Линейку устройств начали продавать на китайском рынке на минувшей неделе, первую партию компания реализовала всего лишь за одну минуту.

Прежде сообщалось, что в интернете появилась новая информация о смартфоне Honor X10, который получит технологию 5G. О технических возможностях очередной разработки азиатского бренда информации пока нет, но предполагается, что функционировать гаджет будет на платформе Kirin 820.