Олег Газманов и звёзды шоу бизнеса записали клип для работников скорой помощи

29.04.2020, 16:53, Разное

Олег Газманов сочинил новую песню специально для работников скорой помощи. Чтобы поздравить представителей Минздрава с их профессиональным праздником, музыкант записал клип, и в этом ему помогли звёзды отечественного шоу бизнеса.

Недавно композиция появилась в микроблоге Максима Галкина. Юморист решил похвастаться своим участием в проекте. Он с радостью поддержал инициативу, с которой выступил Олег Газманов, желая порадовать работников скорой помощи. В обычные дни им приходится трудиться, отдавая немало сил, а в настоящее время медицинские служащие и вовсе совершают героизм, самоотверженно принимая самое непосредственное участие в борьбе с коронавирусом.

Как пояснил супруг Аллы Пугачёвой, музыкант сочинил тест и мелодию, а вот над видеорядом работали все участники проекта, предлагая свои идеи. Кроме того, клип демонстрирует, как можно с пользой проводить время на самоизоляции. Помимо автора композиции и пародиста, в ролике зрители услышали и увидели Сергея Жукова, Валерия Сюткина, Александра Буйнова, Дениса Майданова, Эмина, Игоря Николаева, Николая Баскова и Михаила Галустяна. Кроме того, в поздравительном проекте принял активное участие Родион Газманов, а единственной представительницей прекрасного пола стала телеведущая Екатерина Андреева.

Пользователи Сети остались в восторге от видео, о чём поспешили написать в комментариях к публикации. Они отметили, что Олег Газманов, как и прежде находится “на коне”, проявляя инициативу и творческий подход. Клип стал быстро набирать популярность, и менее чем за сутки его посмотрели 1,5 млн человек.