Москва призвала Прагу подумать о последствиях скандала с «отравлением»

29.04.2020, 16:53, Новости дня

Провокации с якобы запланированными Москвой отравлениями чешских политиков будут иметь последствия для отношений РФ и Чехии, Праге необходимо осознать это, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов манипуляций», – сообщила дипломат, передает РИА «Новости».

Напомним, в чешском еженедельнике Respekt появилась информация, что РФ якобы готовит покушения на пражских политиков. Российское посольство опровергло эти данные и направило ноту в МИД Чехии.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия – «суверенное государство», которое не позволит «большим мировым державам пытаться каким-то способом оказать влияние» на политическую обстановку в Чехии.

Представитель чешской контрразведки Ладислав Штиха заявил, что его ведомство считает нынешнюю ситуацию чрезвычайно серьезной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес РФ не имеют доказательств.

Российский МИД потребовал проверить публикацию о «сотрудниках российских спецслужб», которые якобы намереваются отравить мэра Праги и муниципального чиновника.