Лавров ответил на претензии Запада к Китаю из-за коронавируса

29.04.2020, 16:53, Новости дня

Россию огорчают попытки Запада предъявлять претензии Китаю в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что РФ против создания альянсов для решения глобальных проблем по региональному признаку или по признаку политической ориентации, передает ТАСС.

Лавров также заявил, что действия ВОЗ по борьбе с пандемией были оперативными и своевременными.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания коронавируса. Также в США обвинили Китай в поставке «некачественных тестов».