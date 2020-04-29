Инфекционист объяснила задачу карантина

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29.04.2020, 16:53, Новости дня

Карантин не может полностью остановить коронавирус, он нужен для наращивания потенциала системы здравоохранения, сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Сам по себе карантин не может полностью остановить вирус, в первую очередь, карантин необходимо использовать для проведения максимально возможных мероприятий для наращивания потенциала здравоохранения в целях предотвращения перегруженности медицинских организаций в случае возможного роста заболеваемости», – передает РИА «Новости» слова Малинниковой в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое прошло в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Уточняется, что разобщение людей необходимо для снижения скорости распространения коронавируса.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в РФ всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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