Джастин Амаш готов баллотироваться в президенты от Либертарианской партии
29.04.2020, 16:46, Новости дня
Конгрессмен Джастин Амаш заявил, что рассматривает возможность выдвижения в президенты от Либертарианской партии.
Амаш объявил об этом во вторник, отметив, что, по его мнению, страна готова к тому, чтобы у нее был президент, который объединит народ и восстановит уважение к конституции.
Джастин Амаш привлек к себе внимание общественности в июле прошлого года, когда он вышел из Республиканской партии и стал независимым конгрессменом, объяснив свой шаг недовольством политикой партии.
Он критикует президента Трампа и вместе с демократами голосовал за его импичмент.
Либертарианская партия приветствовала заявление Амаша и заявила, что ожидает острых дискуссий между несколькими кандидатами на выдвижение в президенты.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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