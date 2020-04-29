 

Джастин Амаш готов баллотироваться в президенты от Либертарианской партии

29.04.2020, 16:46, Новости дня

Конгрессмен Джастин Амаш заявил, что рассматривает возможность выдвижения в президенты от Либертарианской партии.

Амаш объявил об этом во вторник, отметив, что, по его мнению, страна готова к тому, чтобы у нее был президент, который объединит народ и восстановит уважение к конституции.

Джастин Амаш привлек к себе внимание общественности в июле прошлого года, когда он вышел из Республиканской партии и стал независимым конгрессменом, объяснив свой шаг недовольством политикой партии.

Он критикует президента Трампа и вместе с демократами голосовал за его импичмент.

Либертарианская партия приветствовала заявление Амаша и заявила, что ожидает острых дискуссий между несколькими кандидатами на выдвижение в президенты.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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