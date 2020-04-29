Азиатские рынки и цены на нефть демонстрируют рост

29.04.2020, 16:46, Новости дня

Азиатские рынки в среду демонстрируют рост в ситуации, когда многие страны продолжают смягчение ограничений, введенных с целью сдерживания коронавируса.

Индексы Гонконга, Шанхая, Сеула и Сиднея к концу торгов в среду значительно выросли.

Японский Nikkei закрыт в связи с национальным праздником.

Цены на нефть также идут вверх. Американская нефть West Texas Intermediate торгуется по 13,53 доллара за баррель (плюс 9,6 процента), а эталонная нефть марки Brent – по 21,16 доллара за баррель (плюс 3,4 процента).

Последняя волна распродаж американской сырой нефти случилась во вторник после того, как Нефтяной фонд США объявил о продаже всех своих контрактов на июнь.