Технологии: ВВС: предполагаемая дочь Путина и “Роснефть” вместе займутся генетическими исследованиями россиян

29.04.2020, 16:45, Разное

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина и детский эндокринолог Мария Воронцова совместно с “Роснефтью” займутся “ускоренным развитием” генетических технологий в России, пишет BBC.

В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова и глава нефтяной компании “Роснефть” Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В нем сказано, что Россия должна достигнуть к 2027 году “позиции одного из лидеров” в генетических технологиях, а также “снизить критическую зависимость российской науки и промышленности от иностранных баз генетических и биологических данных”.

Рабочее название проекта – “Геном россиян”. Согласно подписанному документу, в России будет построен крупный центр исследований в области генетических технологий и генетического редактирования.

Финансовым обеспечением центра займется “Роснефть”: источники ВВС говорят, что течение семи лет на изучение генома россиян потратят от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, из которых “Роснефть” будет выделять 200 миллионов долларов в год. Участок земли для центра предоставит государство: по данным BBC, центр хотят построить на Воробьевых горах рядом с “долиной МГУ”. Ей руководит другая предполагаемая дочь Путина – Катерина Тихонова.

Исследовательский центр будет заниматься полным генетическим анализом ДНК жителей России. В планах центра – выяснить, есть ли у российского этноса “генетические поломки”, которые можно отредактировать. Если это не удастся сделать, то ученые должны хотя бы определить проблемные участки геномов отдельных участников исследования.

ВВС также утверждает, что генетический материал для исследований собираются брать у сотрудников “Роснефти” при плановой диспансеризации. Часть генетического материала также поступит от Федерального научно-клинического центра имени Димы Рогачева, в котором лечат детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, рассказал заместитель директора по науке ФНКЦ гематолог Михаил Масчан.

“Мы сейчас ничего комментировать не будем. Прокомментируем попозже очень подробно. Но это совершенно никакой не секрет, это большой проект”, – заявил BBC пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев.

Журналисты ВВС также обнаружили некое АНО “Российские генетические технологии”, зарегистрированное 28 апреля по адресу офиса “Роснефти” в Москве, на Шаболовке, 10. Предполагается, что эта организация была создана специально для реализации проекта.

Директором “Российских генетических технологий” значится биолог и советник Игоря Сечина Константин Северинов. Издание утверждает, что в наблюдательный совет АНО, который возглавит сам Сечин, могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и Мария Воронцова.

Мария Воронцова, которую СМИ назвали предполагаемой дочерью Путина, давно проявляет интерес к генным исследованиям. В 2019 году она участвовала во встрече с ведущими российскими генетиками, один из которых хотел получить разрешение Минздрава на работу по редактированию ДНК. Тогда Воронцова заявила, что “редактирование человеческой ДНК должно быть запрещено в частном секторе и ограничено только государственными учреждениями для максимального контроля”.

Сам Путин не подтверждал и не отрицал то, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова являются его дочерьми. Однако, говоря о дочерях, он отмечал, что они живут в России и занимаются наукой.