 

В Казахстане с 4 мая начнут работать магазины, парикмахерские и начнут летать самолеты по стране

29.04.2020, 16:40, Новости дня

Власти Казахстана разрешили с 4 мая начать работу многим предприятиям малого и среднего бизнеса. Решение было принято 29 апреля на  заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения под председательством премьер-министра Аскара Мамина. 

С 4 мая смогут снова начать работу: 

непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров (все виды), с условием, что заканчивать работу они будут до 17.00, 
фотосалоны,
цветочные киоски;
парикмахерские (по записи);
медицинские центры (по записи);
стоматологические клиники (по записи);
компании по операциям с недвижимым имуществом,
рекламные агентства,
адвокаты,
нотариусы;
микрофинансовые организации,
страховые компании,
ломбарды,
обменные пункты;
компании информационно-коммуникационных технологий.

С 4 мая жителям Казахстана также разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.

С 1 мая смогут снова летать регулярные авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы, двумя главными городами Казахстана. А с 4 мая в Казахстане начнут летать самолеты из Нур-Султана и Алмаы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Правда пассажирам не рекомендовано брать на борт детей, а от авиакомпаний требуют, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию. Это означает, что компании смогут сажать на борт меньше пассажиров, чем обычно. 

В Казахстане с 15 марта действует режим чрезвычайного положения, и недавно он был продлен до 11 мая. С 19 марта также на жесткий карантин были закрыты Нур-Султан и Алматы, а позже еще несколько крупных городов. Но комиссия все равно приняла решение о послаблении карантинного режима и постепенном открытии бизнесов. 

По последним данным число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 3 тысячи человек, 25 человек умерли. 

 



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