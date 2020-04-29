Вопрос дня: В какие регионы РФ из-за COVID-19 введен въезд по пропускам?

29.04.2020, 16:30, Новости дня

С 13 апреля Москва и Подмосковье запустили системы цифровых пропусков, работающие через порталы госуслуг, региональный и федеральный соответственно. Гражданам, передвигающимся на машине или любом другом виде транспорта, нужно указать дату, цель поездки, номер автомобиля, и система выдает буквенно-цифровой и QR-коды, которые при необходимости нужно будет предъявить полицейским. Кроме того, эти пропуска привязали к дорожным камерам, и водителей-нарушителей режима автоматически начали штрафовать.

Большинству регионов, конечно, было не под силу повторить инициативу столицы, цифровые и финансовые ресурсы там совсем не те. Но в некоторых власти все же попытались – либо создали собственные «пропускные» порталы, либо предложили воспользоваться федеральным сайтом госуслуг, либо советуют использовать приложение «Госуслуги стоп коронавирус», созданное Минкомсвязью и запущенное в середине апреля.

По состоянию на 29 апреля, список регионов, жители которых могут воспользоваться сервисом, у специального подраздела сайта госуслуг и у приложения Минкомсвязи един, в нем 20 субъектов федерации: Амурская, Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Магаданская, Московская, Новосибирская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Томская области, Хабаровский край, Бурятия, Забайкалье, Приморье, Дагестан и Мордовия.

При этом если регион значится в этом списке, это совсем не значит, что для въезда туда или передвижения по его территории пропуск обязателен. По факту пропуск нужен жителям лишь четырех из двадцати – это Подмосковье, где действуют также и московские пропуска, Владимирская область, Тульская и Забайкалье.

Что же касается остальных, то присутствие региона в списке намекает на то, что пропуск все же лучше оформить, чтобы не было лишних проблем при въезде. Власти некоторых областей по-прежнему раздумывают, запускать ли пропускную систему.

Пока же список российских регионов, при передвижении или въезде в которые у водителя могут спросить цифровой пропуск, выглядит так:

Оформление пропуска через собственные порталы:

– Москва (с 15 апреля, для всех. оформление через сайт)

– Нижегородская область (работающим и въезжающим в область, оформление через сайт)

– Липецкая область (пропуск нужен в отдельных районах. оформление через сайт правительства области или с помощью телеграм-бота @LipetskRegionBot )

– Адыгея (с 3 апреля, пропуска только для работающих. Оформление работодателем. Приезжающие из Москвы и Петербурга обязаны соблюдать карантин 14 дней)

– Краснодарский край (с начала апреля, только для работающих. Есть три вида пропусков. Оформление – через сайт)

– Красноярский край (с 21 апреля, для всех. Оформление – через сайт)

– Астраханская область (с конца марта, для всех. Оформление – через сайт)

– Татарстан (с 30 марта, для всех. Оформление – через сайт)

– Коми (с 22 апреля, только для работающих, остальным не нужны)

– Ханты-Мансийский автономный округ (уже действует, только для пожилых и госслужащих, оформление – через сайт)

– Курганская область (с 11 апреля, для всех. Оформление – через сайт или по смс)

– Вологодская область (с 27 апреля, для всех въезжающих. Оформление через местный портал госуслуг)

– Кузбасс (с 30 апреля, только для пожилых и госслужащих. Оформление – через сайт)

– Свердловская область (пропуска нужны только следующим на работу, их оформит работодатель)

– Ивановская область (официально пропуска не нужны, но на въездах в регион будут проверять абсолютно всех. Попросят документы на дачу и обещают «прозванивать родственников»).

Оформление через подраздел сайта госуслуг или через приложение «Госуслуги стоп коронавирус»:

– Подмосковье (с 15 апреля, для всех)

– Владимирская область (с 5 мая для всех)

– Забайкалье (с 1 мая, для всех, но только в Чите и Читинском районе)

– Тульская область (с 30 апреля, для всех въезжающих).

Как ехать на дачу?

Не сказать, что все очень просто. Если и ваша дача, и место проживания, находятся в разных регионах, и в обоих введены пропуска, придется получать по две штуки в один конец. И еще две – на путь назад. То есть по пропуску для проезда по каждому из регионов. Исключение составляет только пара Москва – Подмосковье. Но и тут надо быть осторожным – подмосковные пропуска в столице не действуют, а вот московские в Подмосковье – да.

Озаботиться оформлением пропуска лучше всего как минимум за сутки до выезда, поскольку в ряде регионов легко могут отказать в оформлении, если сочтут вашу поездку необоснованной.

Кроме того, в некоторых областях для всех приезжих, либо только для гостей из Москвы и Петербурга, предусмотрен обязательный двухнедельный карантин. Такие меры, например, вводят или уже ввели в Тульской области, Ивановской, Адыгее. Для кого-то это может поставить целесообразность поездки под сомнение.