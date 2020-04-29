Задержан бывший первый замгубернатора Курганской области

29.04.2020, 16:30, Новости дня

В Курганской области задержан бывший первый замглавы региона Сергей Пугин по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, информирует Следственный комитет России.

Следствие полагает, что Пугин, являясь первым замгубернатора региона – директором департамента агропромышленного комплекса в сговоре с занимавшим должность замглавы Шадринского района проводили подписание и оплату фиктивных работ в пользу подрядчика ООО «Мультипласт», сообщается на сайте ведомства.

«Следствием установлено, что обвиняемые с целью создания видимости полного и своевременного освоения бюджетных средств, выделенных Курганской области из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», достоверно зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования со стороны подрядчика по объектам строительства в селах Мальцево и Верхозино Шадринского района, которые в связи с этим не были готовы к вводу в эксплуатацию, используя вопреки интересам службы свои служебные полномочия, произвели их полную оплату», – отмечается в сообщении.

Строительство не завершено до сих пор, в эксплуатацию объекты не введены, а федеральные средства уже перечислены подрядчику, где частично похищены. Ущерб составил более 195 млн рублей.

Следователи во взаимодействии с региональным УФСБ в Кургане и Шадринске проводили обыски, также проводились обыски по месту жительства Пугина и Рознина и должностных лиц подрядчика.

Пугин задержан, ему предъявлено обвинение, Рознина и директора «Мультипласта» Ивана Шумского задержали ранее.

«В суд направлено ходатайство об избрании в отношении Пугина меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, с целью возмещения ущерба, причиненного указанными преступлениями, органами предварительного следствия будет инициирован вопрос о наложении ареста на имущество обвиняемого», – заключили в СК.

В 2019 году суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, подозреваемого в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена».