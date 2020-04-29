 

Масочный режим ввели в Самарской области

29.04.2020, 16:30, Новости дня

Власти Самарской области ввели в регионе масочный режим, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«1 мая в Самарской области вводится масочный режим. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по рекомендации Роспотребнадзора При этом 30 апреля аптеки и торговые сети будут обеспечены достаточным количеством одноразовых и многоразовых средств защиты», – сообщил региональный оперштаб по коронавирусу в соцсети «Вконтакте».

В оперштабе пояснили, что граждане должны надевать маску при выходе из дома, носить ее на улице, а также в общественных местах и общественном транспорте. Контролировать исполнение режима будут сотрудники Росгвардии, информирует РИА «Новости».

В Самарской области зафиксировано 327 случаев коронавируса, 33 человека выздоровели, пятеро скончались.

Напомним, правительство РФ может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в своем ассортименте медицинские или гигиенические маски. 



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