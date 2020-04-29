 

Игровые смартфоны Black Shark 2 и Black Shark Pro обновятся до Android 10 через JOYUI11

29.04.2020, 16:30, Разное

Компания Xiaomi объявила о выходе Android 10 на игровых смартфонах Black Shark 2 и Black Shark Pro. Первая волна гаджетов получит важный апдейт через эксклюзивный интерфейс JOYUI11, с 6 мая его смогут установить почти все устройства в рамках OTA, отмечают представители производителя электроники.
Такие бренды, как Redmi, Poco и Black Shark являются суббрендами в конгломерате Xiaomi. Однако именно устройства серии Black Shark имеют уникальный интерфейс JOYUI, оснащенный игровыми функциями и оптимизированный для работы с программным обеспечением.

Раннее тестирование обновления смартфонов Black Shark 2 и Black Shark Pro до Android 10 позволит разработчикам обнаружить критические ошибки. Если их количество окажется незначительным, то уже с 6 мая начнется массовая рассылка обновления, которое добавит такие темы для JOYUI11, как Mi Share, Shark Space 3.0 и другие элементы.



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