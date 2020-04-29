Маска, кожанка и мини: Ирина Шейк в провокационном образе на прогулке с дочкой

29.04.2020, 16:25, Разное

Несмотря на то что Нью-Йорк остается эпицентром коронавируса в США, многие жители города игнорируют указ властей – не покидать дома – и выходят на редкие прогулки. Так, поступает и модель Ирина Шейк, которая была замечена вчера на Манхэттене вместе с дочерью Леей.

Сначала они прошлись по центральным улицам, а потом сели на лавочку в парке, чтобы насладиться капкейками, купленными в культовом нью-йоркском кафе Magnolia Bakery.

Короткая юбка, косуха, топ с глубоким вырезом, грубые ботинки Tony Bianco, очки Roberi & Fraud и сумка Chrome Hearts – для прогулки модель выбрала необычно яркий и смелый образ. Лея же была одета в клетчатое пальто и красную шапку Burberry, которые дополняли очки и ботинки Gucci. Вишенкой на торте этих образов стали защитные маски.