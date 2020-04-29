Джо Джонас рассказал о необычном начале отношений с Софи Тернер: “Я должен был выполнить одно условие”

29.04.2020, 16:25, Разное

На днях солист группы Jonas Brothers Джо Джонас стал гостем шоу Джеймса Кордена The Late Late Show with James Corden. Конечно, о встрече в студии речи не шло – знаменитости созвонились по скайпу, и телеведущий не мог не задать музыканту самый популярный в это время вопрос “Как он проводит время на карантине?”. Оказалось, что Джо с женой Софи Тернер, звездой сериала “Игра престолов”, собирают лего.

Мы построили уже несколько лего по тематике наших любимых фильмов… Три из “Властелина колец”, из “Очень странных дел”, замок Хогвартс из “Гарри Поттера” – а он, на минуточку, состоит из 7000 частей, Бэтмобиль. На самом деле, у нас уже заканчиваются варианты. Софи гораздо талантливее меня в этом плане, поэтому мне остается только сидеть и сортировать детальки.

После этого Джеймс попросил Джо рассказать историю начала отношений с Софи, которая связана как раз с Гарри Поттером.

Да, Софи как-то сказала мне “Если мы собираемся пожениться” – хотя в тот момент это значило просто начать встречаться – “ты должен посмотреть всего “Гарри Поттера”. В Великобритании каждое Рождество показывают нон-стопом все фильмы, и мне пришлось их посмотреть, и я влюбился в эту историю. Но я тоже поставил условие – Софи нужно было посмотреть “Властелина колец”. И вот на карантине мы наконец дошли и до этих фильмов.

Начало романа Джо и Софи вообще довольно необычное, и не только из-за фильмов о Гарри Поттере. Актриса рассказывала в интервью американскому ELLE о знакомстве и первом свидании с музыкантом. Оказалось, что она боялась с ним встречаться одна, поэтому позвала на встречу своих друзей-регбистов.

Я была на встрече, на которой также присутствовал агент Джо. И он сказал мне: “Ты напоминаешь мне одного моего клиента. Готов поспорить, из вас двоих получилась бы отличная пара”. После этого, перед выступлением его группы в Великобритании, Джо написал мне в Instagram и пригласил на свидание. В тот момент я жила в лондонском Камдене с друзьями в ужасной квартире – люди могли входить к нам через окна. Когда я рассказала моим друзьям, кто мне пишет, они ответили: “Это любопытно! Ты должна согласиться. И будешь писать нам обо всем, что он тебе скажет”.

У меня было мало ожиданий от этой встречи. Я думала, он явится на нее в сопровождении охраны и всего такого. Честно, я была уверена, что он придурок. Я взяла с собой на эту встречу всех знакомых друзей-парней, потому что где-то глубоко в подсознании я считала его неадекватным. Я немного переживала и хотела, чтобы друзья-регбисты были рядом на всякий случай. Так я чувствовала себя в безопасности.

Мы договорились о встрече в соседнем баре. Это был обычный ужасный бар, грязный. И он пришел – без охраны, только с одним своим другом. Они напились так же сильно, как и мы все. Помню, как мы потанцевали с ним пару минут и после этого нашли укромный уголок и просто разговаривали. Разговаривали час, другой, третий. И мне не было скучно – совсем. Мне не нужно было напрягаться. Это не был разговор на общие темы – все было легко и просто. И вскоре мы стали неразлучны. Я поехала с ним в том числе в тур.

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. В интервью британскому Harper’s Bazaar Софи рассказывала, что она познакомилась со своим возлюбленным крайне современным способом.

У нас было много общих друзей, которые собирались нас представить. Мы были подписаны друг на друга в Instagram, и однажды он мне написал. Ни с того ни с сего.

Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники пары узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом пара решила устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию. Сейчас супруги ждут первенца.