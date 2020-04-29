Стало известно о смерти пилота Путина

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29.04.2020, 16:19, Разное

В Москве в возрасте 73 лет скончался пилот Григорий Белодед, занимавшийся перевозкой первых лиц российского государства. Он управлял самолетами, на борту которых находились бывший президент России Борис Ельцин и действующий президент России Владимир Путин, сообщает kp.ru.

Как пишет
Ura.ru, тело Белодеда нашел его сын Ярослав в квартире летчика. В последние годы он проживал там в одиночестве. Причина смерти мужчины остается неизвестной – ее установят в ходе судмедэкспертизы.



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