 

Эксперты составили портрет типичного “карантинного” вора

29.04.2020, 16:19, Разное

Специалисты составили портрет среднестатистического “карантинного” вора в России. Он разительно отличается от облика классического преступника, сообщает ToDay News Ufa.

Эксперты отмечают, что обычно такими ворами оказываются мужчины в возрасте 30 лет и старше, носящие медицинскую маску. При этом они хорошо одеты, создают впечатление добропорядочного гражданина и находятся в трезвом виде. Зачастую их целью становится недорогой алкоголь.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Апр 2020 в 1:22 PDT



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