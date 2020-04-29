 

В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в РФ и США

29.04.2020, 16:16, Новости дня

В РФ умирает чуть более половины пациентов с коронавирусом, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких. В США показатель смертности среди пациентов на ИВЛ составляет 88%. Об этом сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Результаты самые разные <…>. В США – там самая страшная цифра была на прошлой неделе – 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%», – сказал эксперт на пресс-конференции «Чего мы не знаем о COVID-19», информирует ТАСС.

Ранее эксперт отметил, что в РФ смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам.



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