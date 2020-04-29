Жителей Казахстана обязали носить маски до конца года

29.04.2020, 16:16, Новости дня

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что коронавирус превратится в сезонную болезнь, а санэпидрежим нужно соблюдать в стране до конца года.

«Даже когда закончится карантин – мы будем жить с коронавирусом всегда, он станет сезонным заболеванием», – сообщила санврач, проведя аналогию с птичьим гриппом, вспыхнувшим в мире и возникающим теперь каждый год, информирует Nur.kz.

Она отметила, что санэпидрежим в Казахстане сохранится до конце 2020 года. Предприятия и объекты обязали постоянно проводить дезинфекцию, а также соблюдать масочный режим и дистанцирование в том числе после снятия карантина.

В Казахстане больше 3 тыс. зараженных.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая.