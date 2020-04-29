Google предоставила бесплатный доступ к видеоконференциям Meet

29.04.2020, 16:09, Разное

Американская компания Google пояснила о широком запуске видеоконференций в сервисе Meet для рядовых пользователей. Она станет доступной для широкого круга населения на протяжении нескольких недель.

С последнего весеннего месяца нынешнего года обычные юзеры имеют возможность зарегистрироваться в Google Meet при помощи электронной почты Gmail. Прежде увеличенные возможности ресурса являлись доступными только для бизнес-пользователей GSuite, но данные опции стали бесплатными для всех.

Например, пользователи могут выполнять редактирование в онлайн-режиме видеоконференции, защищаемые шифрованием, продолжительностью только до одного часа, а количество участников такого мероприятия не должно превышать 100 человек. Иные разрешенные возможности заключаются в демонстрации экрана и конфигурации окон на дисплее в зависимости от предпочтений человека. Все желающие воспользоваться бесплатной версией Meet обязаны подписаться на оповещения через специальную форму, а далее подключиться к сервису в мобильных приложениях на операционных системах Android и iOS, а также в веб-версии meet.google.com.

Google нельзя назвать первой фирмой, которая решилась на изменение функционала платформы для осуществления видеоконференций. На такую меру IT-гигант пошел ради противостояния Zoom. В апреле Skype расширил возможности таких конференций, задействовав опцию Meet Now, при помощи которой можно подключиться к видеозвонкам, предварительно не регистрируя профиль.