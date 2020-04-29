Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

29.04.2020, 16:09, Разное

На официальном информационном ресурсе Московской городской епархии РПЦ появилось сообщение, что Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. К данному решению епископ пришёл, ознакомившись с публикациями священника в личном микроблоге.

Неделю назад в Москве скончался Александр Агейкин, бывший настоятель столичного Богоявленского кафедрального собора. Медики констатировали, его преждевременная кончина вызвана воздействием на организм заболевания COVID-19. В тот же день на странице Андрея Кураева в Livejournal появилась публикация, в которой тот нелицеприятно прокомментировал уход из жизни духовного коллеги.

Патриарх Кирилл изучил содержание текста и признал его оскорбительным. Священнослужитель подчеркнул, ввиду того, что публикация появилась в момент скорби по усопшему его супруги и детей, её нужно рассматривать не только в качестве безнравственного поступка, но и как особо циничное поведение. Кроме того, при принятии решения о запрете в служении глава Русской православной церкви учёл и прежние жалобы, поступающие на Андрея Кураева.

Данную характеристику поддержали клирики, архиереи и простые миряне. Кроме того, Владимир Легойда, Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с представителями прессы и общественностью, считает справедливым и законным данное наказание, и совершённым “по совести”.