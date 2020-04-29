 

Мнение: Девятая планета Икс

29.04.2020, 15:54, Разное

В 1930 г. была открыта планета Икс, возмущающая движение Урана. Планету по предложению одиннадцатилетней английской девочки Венеции Берни из Оксфорда назвали Плутон.

Через какое-то время выяснилось, что Плутон не имеет отношения к аномалиям в движении Урана, просто масса Урана была оценена неверно.

Поворот в изучении Солнечной системы произошел в 1992 г.Были открыты так называемые транснептуновые объекты. Это малые тела, похожие на пояс астероидов. Они получили название пояса Койпера. Плутон оказался транснептуновым объектом пояса Койпера.

В 2006 г. Плутон лишили звания полноценной  планеты. Теперь это карликовая планета.

Затем в течение десяти лет астрономы и физики пытались разобраться, что же происходит на самом краю Солнечной системы, что из себя представляет в реальности пояс Койпера.

В 2016 г. появилось обоснованное предположение, что девятая планета X все же существует. И она не Плутон.

Но ее никак не удается обнаружить.

Теперь вся надежда на строящийся синоптический телескоп в Чили:


Его запуск в работу планируется в 2022 г.

Этот синоптический, или большой обзорный телескоп (Large Synoptic Survey Telescope, LSST) с 2019 г. называется Vera C. Rubin Observatory в честь Vera C. Rubin (1928 – 2016), американской женщины астронома, дочери эмигрантов-евреев из Вильнюса.

Телескоп будет сканировать все небо с большом разрешением и, по прогнозам, сможет обнаружить любой движущийся объект в Солнечной системе. В том числе, как ожидается, девятую планету X.

Что предшествовало поиску девятой планеты и что происходило в процессе – в рассказе доктора физ-мат. наук Дмитрия Вибе.

Источник: Теория элит



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