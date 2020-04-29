Звезда сериала “Сваты” Федор Добронравов остался без работы

29.04.2020, 15:53, Разное

Звезда сериала “Сваты” Федор Добронравов пояснил о том, что остался без работы. Он отметил, причиной приостановки всех его проектов является пандемия коронавируса.

В настоящий момент большинство жителей РФ находятся на самоизоляции и не посещают работу. Знаменитости в этой ситуации также не могут рассчитывать на исключение. Они перенесли концерты и съёмки, отчего несут убытки. Федор Добронравов признался, его эпидемия коснулась не меньше остальных. Сейчас актёр остался без работы, поскольку все его проекты заморожены.

Звезда сериала “Сваты” с высоты жизненного опыта отметил, подобного он не наблюдал даже в 90-е годы прошлого столетия. Тогда люди не имели достаточного заработка, но всё же посещали театры, и залы были всегда полны, теперь же поклонники этого вида искусства даже не имеют возможности покинуть свою квартиру, чтобы посмотреть спектакль. Тем не менее, артист относится к сложившимся обстоятельствам с пониманием. Пандемию коронавируса он воспринимает, как некий несчастный случай, который нельзя было предугадать.

Отмечается, заморожена подготовка к съёмкам и популярного у аудитории телесериала “Сваты”. Работа над седьмым сезоном должна была начаться в июле, но теперь нет уверенности, что графику удастся соответствовать. На данном этапе подробности о многосерийной картине не раскрываются, но по словам Анны Кошмал, зрители увидят всех полюбившихся ранее героев.