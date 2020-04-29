 

Даже после отмены карантина маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование будут нормой – Шмыгаль

29.04.2020, 15:45, Новости дня

Даже после отмены карантина в Украине граждане должны будут привыкнуть к новым реалиям и носить маски. Об этом на заседании правительства 29 апреля сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Мы должны осознать: даже после открытия всех заведений и [запуска] транспорта маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Теперь это норма”, – сказал премьер. 

Он сообщил, что в последние дни правительство получает много обращений по поводу необходимости ослабления карантина.

“То, что у нас меньше больных в сравнении с другими странами, – это заслуга карантинных мер, и в первую очередь – вашей ответственности и соблюдения этих мер. Мы вовремя вошли в карантин и вовремя из него выйдем”, – подчеркнул Шмыгаль. 

Призывы отменить карантин, по его мнению, являются безответственными и подвергают украинцев опасности.

“Мы понимаем, когда и какие шаги нужно предпринять. Мы озвучили план из пяти этапов выхода из карантина”, – напомнил Шмыгаль. 

Сегодня на заседании правительство примет решение, которое разрешит работу рынков в Украине, “но с некоторыми условиями”, отметил глава Кабмина. 

“В следующую среду мы тоже примем ряд решений, которые с 11 мая ослабят некоторые карантинные условия. И это тоже прописано и просчитано. Мы это озвучиваем. Поэтому я прошу политические силы, разные группы влияния не манипулировать этими вещами, не призывать украинцев к протестам, скоплениям. Мы получим следующий этап роста заболеваемости”, – предупредил премьер.

Он заверил, что “карантин однозначно будет ослаблен”, но только если количество заболевших украинцев не будет увеличиваться.

Премьер напомнил, что на первом этапе в Украине планируют открыть парки, скверы, разрешить торговлю непродовольственными товарами, обслуживание на вынос в кафе.

“Скорость ослабления в других сферах и по другим объектам будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине, а она напрямую зависит от соблюдения противоэпидемиологических мероприятий”, – сказал Шмыгаль. 

Он сообщил, что поручил министерствам и ведомствам разработать критерии, которые касаются отмены ограничений. “Мы не должны просто открыть все эти объекты. Мы должны четко понимать, при каких условиях пребывание всех нас на этих объектах не приведет к вспышке эпидемии”, – объяснил премьер. 

Шмыгаль также сообщил, что в Украине рассматривают идею адаптивного карантина.

“Это означает, что в случае вспышек инфекций в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это наши следующие шаги после 11 мая”, – сказал он. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,1 млн человек, из них более 217 тыс. умерли, а 935 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 29 апреля от коронавируса в Украине умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны.

Карантин в Украине был введен 12 марта и будет действовать как минимум до 11 мая. В связи с эпидемией в стране прекращена работа большинства непродовольственных магазинов, остановлено регулярное пассажирское сообщение, запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, гражданам запрещено собираться в группы более чем по два человека, а также выходить из дома без крайней необходимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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