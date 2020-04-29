Украинское правительство разрешило работу рынков и утвердило ряд требований

29.04.2020, 15:45, Новости дня

На заседании 29 апреля Кабинет Министров Украины принял решение об открытии продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, сообщила пресс-служба правительства.

Правительство внесло изменения в постановление №211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” от 11 марта.

“Принятые изменения позволят обеспечить население продуктами по доступным ценам. Кроме того, будут созданы условия для сбыта пищевых продуктов, выращенных фермерами и семейными хозяйствами, а также для получения ими доходов”, – сообщили в правительстве.

Кабмин перечислил требования для торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках:

наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно в медицинских масках (респираторах);

проведение бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

расстояние между местами продавцов – не менее 3 м, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории.

Кроме того, на 10 м² торговой площади должен находиться только один посетитель, а всех покупателей должны постоянно информировать об установленных ограничениях.

В Кабмине отметили, что перечень условий разработал и утвердил главный государственный санитарный врач Украины, а Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна ежедневно проводить внеплановые проверки и контролировать соблюдение противоэпидемических требований.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, на брифинге после заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, что принятое правительством постановление 30 апреля опубликуют в “Урядовому кур’єрі”, “после чего работа продовольственных рынков в Украине будет восстановлена”. По его информации, всего в Украине откроется 872 рынка.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал, что продовольственные рынки смогут возобновить работу 1 мая.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за эпидемии коронавируса и ужесточен 6 апреля. 22 апреля его продлили до 11 мая.

30 марта Министерство здравоохранения приняло постановление, которым разрешило работу рынков при соблюдении ряда условий, среди которых – дистанция между покупателями и продавцами, а также пребывание не больше одного посетителя на 20 м² торговой площади. Но 14 апреля это постановление было признано утратившим силу. Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что такое решение приняли, потому что в регионах многие нарушали установленные стандарты торговли.