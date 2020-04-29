“Антиколомойский” законопроект готовится к рассмотрению по специальной процедуре – нардеп Кравчук

29.04.2020, 15:45, Новости дня

Законопроект, запрещающий возвращение национализированных банков прежним владельцам, могут рассмотреть по специальной процедуре. Об этом 29 апреля сообщила в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук.

“Сразу две новости в одном посте. Завтра состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Необходимые 150 подписей народных депутатов, чтобы инициировать его, собраны. И второе. Так называемый банковский закон готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение”, – написала она.

Одразу дві новини в одному пості. Завтра відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Необхідні 150 підписів… Posted by Yevheniya Kravchuk on Kolmapäev, 29. aprill 2020

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 30 апреля народные депутаты будут работать в комитетах.

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах. Коломойский признавал, что ему невыгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.

Ко второму чтению депутаты подали к законопроекту более 16 тыс. поправок, профильный комитет завершил их рассмотрение сегодня.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

27 апреля нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозировал, что “антиколомойский” законопроект примут в течение одной-двух недель.