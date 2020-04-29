Самый большой автосалон Москвы превратят в госпиталь (и не только его)

29.04.2020, 15:42, Новости дня

Практика превращения крупных объектов во временные госпитали для больных коронавирусом теперь применяется и в России. Подобная больница будет организована на территории автомобильного торгового центра “Москва”, который считается не только самым большим в столице, но одним из крупнейших автоцентров в Европе, торгующих новыми и подержанными машинами. На очереди – другие объекты Москвы и области.

Тех, кто арендовал площади в АТЦ “Москва” (его общая площадь – 110 тысяч квадратных метров) на Каширском шоссе поставили перед фактом о необходимости освободить помещения под госпиталь для лечения больных коронавирусом, который проработает до 1 августа, сообщили РБК сотрудники автосалонов.

“Несколько дней назад администрация ТЦ попросила съехать, причины не объяснила. Позвонили в восемь вечера, сказали, что к девяти здание уже нужно освободить. Машины сейчас у кого-то дома, у кого-то на улице, у кого-то рядом на парковке. Здание полностью закрыли, сейчас там рабочие, и иногда видно, что машины скорой помощи заезжают. По слухам, там хотят сделать госпиталь для больных коронавирусом”, – сообщил изданию сотрудник одного из автосалонов.

Подобные госпитали, кроме АТЦ “Москва”, также могут появиться на территории ВДНХ и торгово-ярмарочного комплекса “Москва”, сообщают “Ведомости” со ссылкой на свои источники.

Также 27 апреля пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила, что в парке “Патриот” и выставочном центре “Крокус Экспо” тоже создадут госпитали на 1500 койко-мест каждый.

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