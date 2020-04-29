Германия прогнозирует худшую рецессию в экономике страны в послевоенной истории

29.04.2020, 15:42, Новости дня

Германия ухудшила свой прогноз экономического роста на этот год, предсказав, что пандемия коронавируса ввергнет крупнейшую экономику Европы в самую глубокую рецессию в ее послевоенной истории, заявило министерство экономики, передает Reuters.

Министерство сократило оценку роста валового внутреннего продукта в 2020 году до сокращения на 6,3% с роста на 1,1%, как прогнозировалось в январе.

Ожидается, что во втором квартале спад достигнет своего пика, а после этого экономическая активность перейдет к росту.

В 2021 году правительство ожидает восстановления экономики с темпами роста на 5,2%.

Прогнозы основаны на предположении, что власти могут постепенно свернуть ограничительные, введенные для борьбы с распространением коронавируса.