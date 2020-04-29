Минздрав проанализировал ситуацию с COVID в России на фоне других стран

29.04.2020, 15:40, Разное

В докладе эксперты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава указали на то, что ситуация с распространением коронавируса в РФ выгодно отличается от других стран, пострадавших от пандемии. Так, в РФ заболеваемость в 8 раз меньше, чем в Испании, а смертность – почти в 92 раза меньше, и сопоставима с показателем Китая.

«Низкий уровень заболеваемости и низкие показатели смертности свидетельствуют о том, что работают сдерживающие меры по распространению инфекции (например, Китай, Россия), своевременное оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях», – сообщили эксперты Минздрава, отметив, что показатель летальности коронавируса в РФ составляет сегодня 0,91%. Для сравнения: в Германии это 3,79%, в Китае — 5,51%.

В докладе также выделены основные причины относительно низкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 жителей РФ — небольшая плотность и мобильность населения, которое рассредоточено на огромной территории государства, невысокая активность туризма, в том числе внутреннего. Подчеркивается в докладе и эффективность мер российских властей по ограничению доступа коронавируса в нашу страну.

Отдельно эксперты выделяют роль высокого уровня вакцинации БЦЖ, который оценивается некоторыми исследователями как фактор, повышающий иммунитет и против коронавируса.

«Достоверно такая связь в настоящее время научно не подтверждена», – уточняют в Минздраве.