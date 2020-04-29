Учёные из Великобритании рассказали о “чудо-средстве” против COVID-19

29.04.2020, 15:30, Разное

Учёные из Великобритании рассказали о противовирусном назальном спрее, помогающем против COVID-19. О данном “чудо-средстве” известно уже давно, но теперь открылись его дополнительные особенности.

О том, что присутствующее на рынке средство способно помогать при COVID-19 рассказали представители компании Pneumagen. Сотрудничая с сотрудниками Университета Сент-Эндрюса, они получили результаты лабораторных исследований, подтвердившие эффективность лекарственного средства. Всего было проведено три опыта, в которых удалось установить способность действующего вещества, являющегося основой препарата, воздействовать на инфекцию Sars-CoV-2. Учёные отмечают, именно этим коронавирусом сейчас заражаются люди.

Профессор Гари Тейлор констатировал, способность противовирусных лекарств бороться с атакующей частью вируса доказана. В настоящий момент учёные из Великобритании намерены продолжать работу в данном направлении, намереваясь получить препарат, позволяющий защищать организм от воздействия COVID-19. Следующим этапом работы станут дополнительные тесты, позволяющие удостовериться в “чудо-средстве” и его действии.