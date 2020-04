Американский журналист вышел в прямой эфир без штанов

29.04.2020, 15:30, Новости дня

Один из репортеров программы «Доброе утро, Америка» Уилл Рив во время трансляции из собственного дома появился в эфире без штанов, вызвав бурный отклик в социальных сетях.

В условиях карантина американское утреннее телешоу «Доброе утро, Америка» стало связываться со своими корреспондентами, сидящими дома, по видео. Это несколько расслабило журналистов, забывших, что телекамера имеет свойство показывать очень крупный план, пишет «Царьград».

Так, ведущий Уилл Рив появился в эфире шоу в рубашке и пиджаке, как и положено. Но чуть позже камера сместила объектив вниз, и миллионы американцев с удивлением отметили, что репортер сидит в трусах и обсуждает беспилотники для доставки лекарств в дом престарелых во Флориде.

Пользователи Сети отметили, что Рив олицетворял всех, кто работает дома во время пандемии коронавируса.

Сам Рив заявил, что на нем были не трусы, а шорты – якобы перед эфиром он делал гимнастику, «чтобы быть более эффективным». Впрочем, репортер порадовался тому, что повеселил всех.

Yes @ReeveWill we love it … #ThankYou #WillReeve #SupermansSon #Superman #GMA #NoPants #NoProblem pic.twitter.com/0buez5J0b9

— Damian (@the_m3x1can0) April 28, 2020