Уфолог из России раскритиковал опубликованный Пентагоном снимок НЛО

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29.04.2020, 15:30, Разное

Обнародованных Пентагоном данных крайне мало, чтобы сделать заключение об НЛО. Такое заявление сделал основатель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
По словам отечественного специалиста, обнародованные американским Пентагоном фотографии НЛО не имеют ценности для научного мира, потому как на них почти нет какой-либо информации о космическом корабле пришельцев. Исследователи из США могли опубликовать кадры с целью привлечения к себе внимания и получения денежных средств налогоплательщиков якобы для изучения инопланетян.

Олег Курбатов отметил, что больше нет иного способа обосновать расходы на исследование данной темы, а в видеоролике военного ведомства из США присутствует монтаж. Российский уфолог добавил также, что аналогичного мнения якобы придерживаются и большинство ученых со всего мира, передает «ПолитЭксперт».



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