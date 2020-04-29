Вирусолог оценил прогнозы по коронавирусу в России

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29.04.2020, 15:30, Новости дня

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пик коронавируса в стране и пик в регионах различаются, кроме того, они могут пройти в разное время.

Гинцбург отметил, что лучше всего снимать ограничения уже после прохождения пика по коронавирусу, но точно определить его очень сложно, передает НСН.

«Когда будет пик, это вопрос. Одно дело пик у страны, другое – у региона, пик в Москве и пик на Чукотке – они разные и в разное время», – отметил он.

Он прокомментировал информацию о том, что в лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна заявили: вспышка коронавируса в РФ может завершиться 19 августа. Согласно предыдущему прогнозу – 20 июля. Даты, как отмечаются, зависят от ситуации и мер, принимаемых в стране.

«Не знаю, как в Сингапуре делается математическая модель, но мне кажется, это гадание на кофейной гуще или глядя в потолок. Насколько это научно обоснованно, я не знаю. У меня нет математического аппарата, его нужно создавать не во время эпидемии, а в межэпидемический период», – сказал Гинцбург.

«Постепенно выходить (из ограничительных мер) – это ключевое. И (президент России) Владимир Владимирович (Путин) вчера именно это и поручил правительству: наметить план постепенного выхода (…) Смотрим заболеваемость, как вновь вводимые послабления повлияют на эпидобстановку – это очень разумный подход. Как это будет реализовано? Как президент вчера заметил, зависит от всех нас вместе и от каждого по отдельности», – также сообщил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса в РФ удалось затормозить.



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