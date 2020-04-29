 

Учитель на Украине с помощью кастрюли на голове объяснила про «евромайдан»

29.04.2020, 15:30, Новости дня

На уроке истории Украины для пятого класса в рамках «Всеукраинской школы онлайн», созданной для дистанционного обучения школьников на карантине, учительница надела на голову кастрюлю, рассказывая детям про «евромайдан».

Урок вела учитель-методист Элла Сытник. Она рассказывала о некоторых этапах становления Украины после приобретения независимости; в частности, речь шла о «евромайдане», передает «Страна.ua».

Учитель продемонстрировала фотографии митингующих, которые надели на голову кастрюли, когда вышли на акции протеста. После Сытник и сама надела кастрюлю на голову.

 

Также учительница рассказала детям о «российской агрессии» и о том, что желание жителей Крыма воссоединиться с Россией якобы являлось «фейком».

«Начинается открытая агрессия российской державы против независимой Украины. Вооруженные силы, добровольцы, волонтеры стали необоримой стеной против агрессора. Война длится до сих пор. Но крепнут наши силы. Растет наша армия», – подытожила Сытник.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как украинских детей в школе учат ненавидеть русских.



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