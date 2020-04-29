 

Обнародованы снимок и параметры смартфона LG L455DL

29.04.2020, 15:30, Разное

Сетевые информаторы обнародовали некоторые технические сведения и изображение нового смартфона южнокорейской компании LG L455DL. Официально бренд представит новую модель в скором времени.
Смартфон LG L455DL выйдет на рынок с процессором MediaTek с кодовым наименованием MT6762. Данный шифр свидетельствует о том, что новый гаджет получил чипсет Helio P22, соединяющий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой. Обработает графику механизм IMG PowerVR GE8320. Также стоит отметить присутствие 2 Гб оперативной памяти, разрешение дисплея составит 1560 x 720 точек, что подходит под формат HD+. Диагональ информаторы решили не уточнять. Согласно опубликованному изображению смартфона от южнокорейской фирмы, в верхней части экрана появится незначительного размера каплевидный вырез для селфи-камеры. Обратную сторону девайса авторы не продемонстрировали, но стоит предположить, что там находится основная камера на несколько модулей.

Ранее сообщалось, что компания LG выпустит неубиваемый мобильный гаджет Velvet, способный выдержать падение с 1,5-метровой высоты. Данное устройство обладает процессором Qualcomm Snapdragon 765+, 8/128 Гб памяти, тройную основную камеру на 48+8+5 Мп и «фронталку» на 16 Мп. Емкость аккумуляторной батареи в новом технологическом продукте составит 4300 мАч. Официальная презентация смартфона состоится 7 мая.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Житель США три дня прятался от «гостившего» в его саду морского слона

24.04 / В Сети рассказали об опасном для iPhone сообщении с «арабской вязью»

28.04 / Мнение: Кофе на лопате

14.04 / Мнение: Можно ли во время разгула коронавируса болеть гриппом или ангиной?

27.04 / Гран-при “Формулы-1” отменили из-за коронавируса

06.04 / Мария Шумакова: “Можно не торопиться с материнством, когда есть ЭКО”

24.04 / Во льдах Антарктиды ученые нашли частицы микропластика

26.04 / На рендере засветился Redmi 9 с двойной «фронталкой» по центру

22.04 / Мнение: Не верит в коронавирус и жмет руку кавказцам-диссидентам

27.04 / Российские разработчики прорекламируют свои проекты в App Store

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска