Обнародованы снимок и параметры смартфона LG L455DL

29.04.2020, 15:30, Разное

Сетевые информаторы обнародовали некоторые технические сведения и изображение нового смартфона южнокорейской компании LG L455DL. Официально бренд представит новую модель в скором времени.

Смартфон LG L455DL выйдет на рынок с процессором MediaTek с кодовым наименованием MT6762. Данный шифр свидетельствует о том, что новый гаджет получил чипсет Helio P22, соединяющий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой. Обработает графику механизм IMG PowerVR GE8320. Также стоит отметить присутствие 2 Гб оперативной памяти, разрешение дисплея составит 1560 x 720 точек, что подходит под формат HD+. Диагональ информаторы решили не уточнять. Согласно опубликованному изображению смартфона от южнокорейской фирмы, в верхней части экрана появится незначительного размера каплевидный вырез для селфи-камеры. Обратную сторону девайса авторы не продемонстрировали, но стоит предположить, что там находится основная камера на несколько модулей.

Ранее сообщалось, что компания LG выпустит неубиваемый мобильный гаджет Velvet, способный выдержать падение с 1,5-метровой высоты. Данное устройство обладает процессором Qualcomm Snapdragon 765+, 8/128 Гб памяти, тройную основную камеру на 48+8+5 Мп и «фронталку» на 16 Мп. Емкость аккумуляторной батареи в новом технологическом продукте составит 4300 мАч. Официальная презентация смартфона состоится 7 мая.