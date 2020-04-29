Патриарх Кирилл запретил служить протодиакону Кураеву: он критиковал священника, умершего от коронавируса

29.04.2020, 15:25, Новости дня

Глава РПЦ патриарх Кирилл подписал указ, в котором запретил проводить церковные обряды и службы (“запретил в священнослужении”) протодиакону Андрею Кураеву, сообщается на сайте Московской епархии. Запрет в служении действует как минимум до рассмотрения дела Кураева в церковном суде. Обычно при отсутствии раскаяния со стороны священника такое наказание может привести к лишению священнослужителя сана.

Патриарх подписал указ из-за того, что несколько дней назад Кураев раскритиковал настоятеля московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове Александра Агейкина, который умер от коронавируса. Патриарх обвинил протодиакона в “безнравственном и особенно циничном деянии” и подчеркнул, что реплика Кураева последовала “невзирая на скорбь его (Агейкина) жены и детей, в день его кончины” и вызвала “возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви”.

РПЦ подтвердила смерть Агейкина 21 апреля. В тот же день Кураев отозвался о нем как о “тупом карьеристе, сделавшем карьеру в сфере ВИП-сервиса”.

Патриарх замечает, что его указ по поводу Кураева последовал также “учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя”.

Кураев – один из наиболее известных, но также неоднозначных деятелей РПЦ. Он автор официального учебника по основам православной культуры в России, а также читал лекции на философском факультете МГУ. При этом его высказывания неоднократно приводили к обвинениям в разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов. В 2013 году решением ученого совета Московской духовной академии протодиакон был отчислен из преподавательского состава и исключен из числа профессоров академии за “эпатажную” и провокационную деятельность в СМИ и блогосфере.

Кураев не всегда разделяет точку зрения руководства РПЦ. Он выражал несогласие с уголовным преследованием и тюремным заключением участниц группы Pussy Riot за их акцию в храме Христа Спасителя, а из последнего предлагал патриархии ввести налоговые каникулы и не взимать с приходов ежемесячные взносы.